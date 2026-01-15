Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 'Kış Konferansları' başlıyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 'Kış Konferansları' başlıyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kış Konferansları, 24 Ocak Cumartesi günü başlıyor. Altı hafta sürecek konferanslar, Selçuklu ve Doğu Roma'dan Osmanlı'ya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan sanat serüvenini, alanında uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla ele alacak

        Giriş: 15.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:15
        Resim Heykel Müzesi'nin 'Kış Konferansları' başlıyor
        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programları “Kış Konferansları” ile sürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve altı hafta sürecek konferanslar, alanında uzman sanat tarihçilerin zengin anlatımıyla Selçuklu ve Doğu Roma’dan Osmanlı’ya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e sanatın bu topraklardaki serüvenine ışık tutacak.

        Anadolu Mirası başlıklı oturumların ilkinde Dr. Nazlı Pektaş, en büyük Türk-İslam devletlerinden Selçukluların Anadolu’da mimariden el sanatlarına uzanan özgün sanat mirasını anlatırken, ikinci oturumda Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun güçlü sanat geleneğini inceleyecek. Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı’da minyatür sanatının üslup, teknik ve görsel dünyasına odaklanacak. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının geçirdiği köklü dönüşümü; Doç. Dr. Ayşe Köksal ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir kimlik arayışına giren modern Türk sanatının gelişim sürecini tartışmaya açacak. Son oturumda ise Doç. Dr. Seda Yavuz günümüzün sanat pratiklerini, kavramsal çerçevelerini ve küresel bağlamdaki yerini irdeleyecek.

        Birbirinden değerli sanat tarihi uzmanları eşliğinde sürdürülecek altı haftalık program cumartesi veya pazar günleri 11.00-13.00 saatleri arasında BlackBox’ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda bir sertifika sunulacak.

        Konferanslar için tekil biletler İş Bankası kartlarına %20 indirim ayrıcalığıyla Biletix’te.

        RHM Kış Konferansları Takvimi

        • 24 Ocak Cumartesi, 11.00-13.00

        “Anadolu Mirası-1: Selçuklu Dönemi Sanatı ve Yansımaları” / Dr. Nazlı Pektaş

        • 31 Ocak Cumartesi, 11.00-13.00

        “Anadolu Mirası-2: Doğu Roma Sanat Geleneği” / Doç. Dr. Koray Durak

        • 8 Şubat Pazar, 11.00-13.00

        “Osmanlı Minyatür Sanatı” / Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu

        • 14 Şubat Cumartesi, 11.00-13.00

        “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resim Sanatı” / Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu

        • 21 Şubat Cumartesi, 11.00-13.00

        “Erken Cumhuriyet ve Modern Türk Sanatının Gelişimi” / Doç. Dr. Ayşe Köksal

        • 1 Mart Pazar, 11.00-13.00

        “Çağdaş Sanat Okumaları” / Doç. Dr. Seda Yavuz

