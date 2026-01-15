Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 'Kış Konferansları' başlıyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programları “Kış Konferansları” ile sürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve altı hafta sürecek konferanslar, alanında uzman sanat tarihçilerin zengin anlatımıyla Selçuklu ve Doğu Roma’dan Osmanlı’ya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e sanatın bu topraklardaki serüvenine ışık tutacak.

Anadolu Mirası başlıklı oturumların ilkinde Dr. Nazlı Pektaş, en büyük Türk-İslam devletlerinden Selçukluların Anadolu’da mimariden el sanatlarına uzanan özgün sanat mirasını anlatırken, ikinci oturumda Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun güçlü sanat geleneğini inceleyecek. Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı’da minyatür sanatının üslup, teknik ve görsel dünyasına odaklanacak. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının geçirdiği köklü dönüşümü; Doç. Dr. Ayşe Köksal ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir kimlik arayışına giren modern Türk sanatının gelişim sürecini tartışmaya açacak. Son oturumda ise Doç. Dr. Seda Yavuz günümüzün sanat pratiklerini, kavramsal çerçevelerini ve küresel bağlamdaki yerini irdeleyecek.