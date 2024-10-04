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        Haberler Kültür-Sanat Resim Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni sergisi 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' açıldı

        RHM'den 'iştah açacı' bir sergi: 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler'

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ikinci süreli sergisi 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler', doğadan, denizden, pazar yerlerinden, balıkçılardan ve sofralardan ilham alan eserleriyle tüm duyularımıza hitap ediyor. Müzenin de kurucu küratörü olan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, bu 'iştah açıcı' sergiyi Kadir Kaymakçı'ya anlattı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:14
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        İştah açıcı bir sergi: 'Lezzetli Resimler'
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        Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı’nda hizmet veren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü ziyarete açıldı.

        İlhamını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alan sanat eserlerinin görülebileceği sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın tablo ve heykel izleyiciyle buluşuyor.

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan 150’den fazla eserin seçildiği sergide, saygın koleksiyonerler ve kurumlardan ödünç alınan 50’ye yakın eser de yer alıyor.

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        Küratörlüğünü, müzenin de kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, PATTU Mimarlık tarafından tasarlandı. Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan kitabını da Prof. İrepoğlu yayıma hazırladı.

        Müzenin 3. ve 2. katlarına yayılan sergi, tematik altı bölüme ayrılıyor:

        • “Cömert Doğa” bölümünde tarla, bağ ve bahçelerdeki rengârenk ekinlerin eşsiz düzeninin ve toprağın cömertliğini şekillendiren insanın yansıtıldığı eserler,
        • “Doğa Tadında Renklerle” bölümünde doğanın hayranlık uyandıran ürünleriyle; meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortlar;
        • “Ürünler Sunulurken” bölümünde yaşamın kaynağı suyun, cıvıl cıvıl pazar yerlerinin, dükkânların ve sokak satıcılarının ilham verdiği eserler;
        • “Denizden Çıkan Nimet” bölümünde çeşit çeşit balıklar ve balıkçılar;
        • “Yemek İçin Emek” bölümünde gözü ve gönlü doyuran yemek hazırlıkları ve mutfak temalı eserler,
        • Adını Orhan Veli’nin ünlü dizesinden alan “Cânân ki Degüstasyon’a Gelmez”bölümünde ise kahve ve çay ile kahvehaneler, gazinolar, lokantalar ve sofraları konu alan eserler izleniyor.
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        Müzenin büyük beğeni ile karşılanan ilk süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”nde olduğu gibi, bu sergideki eserlere de edebiyatımızın usta isimlerinden şiirler ve alıntılar eşlik ediyor.

        “Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, 29 Ekim 2023’te Bankamızın ülkemize bir armağanı olarak kapılarını açtı. Açılışının birinci yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, ikinci süreli sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz,” diyen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük ölçüde Bankamızın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan beslenen sergimizde, çok kıymetli kişi ve kurumların koleksiyonlarından ödünç eserler de yer alıyor. Kendilerine verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sanatseverleri, kalıcı ve süreli sergilerimizi ziyaret etmek için Beyoğlu’ndaki müzemize bekliyoruz.”

        Prof. Dr. Gül İrepoğlu
        Prof. Dr. Gül İrepoğlu

        “Tarih boyunca insanlar kendi kültürlerinin yeme-içme alışkanlıklarını kayıt altına alma eğiliminde olmuşlardır. Yemeğe dair olguların sanat yoluyla görselliğe taşınması evrenseldir. Yeme-içme betimlemeleri insanın kendini resimle ifade etmesinin başlangıcından itibaren mevcuttur. Sanatın her dalı, yaşamın kendisine ve dolayısıyla yeme-içme hallerine eşlik edebilir,” diyen Prof. Dr. Gül İrepoğlu da “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisine dair şunları söyledi: “Bu sergi, çağımızın resim kavramı altında, iştah açıcı görünümlerin yanı sıra zaman zaman keyifli, zaman zamansa düşündürücü veya anıları tetikleyici çağrışımların; izleyende dokunma arzusu uyandıran meyve yığınlarının, kimi zaman da sebzelerin ve yeme içme ‘an’larının sanatla görselleştirilmiş hallerini yansıtıyor. Başta natürmortlar olmak üzere, yeme-içmeyle ilgili resme geçirilen betimlemelerden geniş bir seçkiyi bu sergide bir araya getirdik.”

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Müze pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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        #resim
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