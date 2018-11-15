Türkiye İsveç maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları bu maçı takip edecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Türkiye, İsveç ile UEFA Uluslar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaşmıştı ve bu maçı 3-2 kazanmıştı. Peki, Türkiye İsveç UEFA Uluslar BLigi 2. Grup maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFAUluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Turnuvanın beşinci haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 16 ve 17 Kasım'da oynanacak.

B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İsveç ile Konya'da karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta programı şöyle:

15 Kasım Perşembe:

A Ligi

2. Grup: Belçika-İzlanda

4. Grup: Hırvatistan-İspanya

B Ligi

3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek

C Ligi

2. Grup: Macaristan-Estonya

Yunanistan-Finlandiya

D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Letonya

Andorra-Gürcistan

2. Grup: Lüksemburg-Belarus

San Marino-Moldova

16 Kasım Cuma

A Ligi

1. Grup: Hollanda-Fransa

B Ligi

1. Grup: Slovakya-Ukrayna

4. Grup: Galler-Danimarka

C Ligi

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan

Slovenya-Norveç

D Ligi

4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan

Liechtenstein-Makedonya

17 Kasım Cumartesi

A Ligi

3. Grup: İtalya-Portekiz

B Ligi

2. Grup: Türkiye-İsveç

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İskoçya

4. Grup: Sırbistan-Karadağ

Romanya-Litvanya

D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları

Malta-Kosova

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