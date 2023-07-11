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        Türkiye İtalya voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı

        2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan çeyrek finaller ile devam ediyor. Grubunu 3. sırada tamamlayarak son 8'e kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen millilerimiz, final yolunda mutlak galibiyet peşinde. İşte, Türkiye İtalya voleybol milli maçı ile ilgili bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:55
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        ABD'de gerçekleştirilecek olan 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kazanan takımın yarı finalde ABD-Japonya maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye İtalya Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI İZLE

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        2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

        1- Polonya - 29
        2- ABD - 28 
        3- TÜRKİYE - 29
        4- Çin - 24
        5- Brezilya - 25

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        FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM

        Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;

        Türkiye – İtalya

        Polonya – Almanya

        Brezilya – Çin

         

        ABD – Japonya

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        Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

        Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

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        Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

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