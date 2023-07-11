Türkiye İtalya voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı

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ABD'de gerçekleştirilecek olan 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kazanan takımın yarı finalde ABD-Japonya maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...