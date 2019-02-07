Türkiye, Japonya'da yatırımcılarla toplantı düzenleyecek. Şubat sonunda gerçekleştirilmesi beklenen toplantı için Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşları Morgan Stanley, Nomura ve Japon bankaları Mizuho ile Mitsubishi UFJ'yi yetkilendirdiği belirtildi.

Türkiye, geçen ay samuray bono ihracı için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu. Antalya'da geçen ay 'Adım Adım Ekonomi' toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Borçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız. Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık." demişti.

Hazine Müsteşarlığı, aralık ayında 60 milyar yenlik tahvil ihracı gerçekleştirmişti.