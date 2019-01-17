Hükümet enflasyonla mücadele programı çerçevesinde marketleri mercek altına aldı. Antalya'da "Adım Adım Ekonomi" toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı devam ettireceklerini söyledi. Programa az katılım gösteren sektörleri gözlemlediklerini aktaran Albayrak "Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız, pazarla aralarında fark varsa demek beklenen katkıyı yapmıyorlar" dedi. Ayrıca seracılıkta iyileşme ve dönüşmeyi sağlayacak bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

'HAL YASASI'YLA İLGİLİ KAYGILARI NOT ETTİK'

Hal Yasası'na da değinen Albayrak "Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik, çalışmalarımızda bunları dikkate alacağız" diye konuştu.

'SAMURAY BONO İHRACI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

Faizlerdeki gerilemeye de dikkat çeken Albayrak, "Özellikle 2 yıllık gösterge kağıdın yüzde 18,22 seviyelerine düşmesi çok ciddi bir gelişme. Borçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız. Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık" dedi.