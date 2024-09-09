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        Haberler Bilgi Spor Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaç puan topladı? Türkiye UEFA Uluslar B Ligi puan durumu ve maç programı!

        Türkiye UEFA Uluslar B Ligi puan durumu ve maç takvimi: Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bugün grupta oynanacak diğer maç ise Karadağ ile Galler arasında olacak. Kritik karşılaşmalar öncesi UEFA Uluslar B Ligi puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Milli Takım'ın fikstürü de mercek altına alındı. Peki, Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Türkiye UEFA Uluslar B Ligi puan durumu ve fikstürü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:58
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında ev sahibi avantajını kullanarak grupta ilk üç puanına ulaşmak istiyor. Öte yandan Karadağ ile Galler maçı da bugün oynanacak. Gruptaki ilk maçta Türkiye Galler ile 0-0 berabere kalırken İzlanda Karadağ'ı 2-0 yenmişti. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor. Peki Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Milli Takım kaç puan topladı? İşte, Türkiye UEFA Uluslar B Ligi puan durumu ve fikstürü…

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        ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

        Milliler ilk maçında Galler karşısına çıktı ancak mücadele 0-0 berabere sonlandı.

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        TÜRKİYE UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

        İşte UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçlar sonucu oluşan puan durumu

        1.İZLANDA - 3 puan

        2.GALLER - 1 puan

        3.TÜRKİYE - 1 puan

        4.KARADAĞ - 0 puan

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        TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        Türkiye - İzlanda ( 9 Eylül saat 21:45)

        Türkiye - Karadağ (11 Ekim saat 21:45)

        İzlanda - Türkiye (14 Ekim saat 21:45)

        Türkiye - Galler (16 Kasım saat 20:00)

        Karadağ - Türkiye (19 Kasım saat 22:45)

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        ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NASIL OLACAK?

        TFF Uluslar Ligi'nin detaylarını paylaşmıştı. Buna göre:

        A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.

        Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

        C Ligi'nde dört, D Ligi'nde ise iki grubun olması dolayısıyla, C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D Ligi'ne düşecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

        İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

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        A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

        UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

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