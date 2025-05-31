Türkiye Kültür Yolu Festivali, coşkuyla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa’da tüm coşkusuyla devam ediyor.

Birbirinden farklı tarzları, Anadolu’nun müziği ve bağlaması ile buluşturan, birçok önemli isim ile yaptığı iş birlikleriyle uluslararası bir üne kavuşmuş usta müzisyen Coşkun Karademir, inovatif yeni projesi “Etnik Sinyaller” ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde müzikseverlerle buluştu. Anadolu halk müziğini elektronik unsurlarla harmanlayan sanatçının, gelenek ve yeniliğin eşsiz bir füzyonunu sunduğu performansı Şanlıurfalılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sıra gecelerinin önemli isimlerinden Zekeriya Ünlü ve Urfa Sıra Gecesi Grubu, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda sahne aldı. Şanlıurfa’nın kültürel mirası sıra gecesi ile şehrin köklü müzik kültürünün yaşatıldığı gece, dinleyicilerin hafızalarında unutulmaz anılar bıraktı.

REKLAM

Prof. Dr. Gülriz Kozbe, “Son Veriler Işığında Şanlıurfa Kalesi Kazıları” söyleşisi ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu’nda arkeoloji meraklılarıyla buluştu. Kozbe, Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl yerleşkesinin güneyinde Dambak Tepesi'nde yer alan ve kente hâkim konumuyla dikkatleri çeken tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde yürütülen kazılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Züleyha ile Sınırsız Sohbetler” etkinliğinde Züleyha Ortak’ın konuğu Yazar ve Klinik Psikolog Beyhan Budak oldu. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide Budak ve Ortak; insan psikolojisinden, günlük hayata ve ilişkilere uzanan keyifli bir sohbete imza attı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde, “Anadolu’nun Edebiyatı-Mehmet Cemil ile Edebiyat Sohbetleri” başlığında gerçekleşen söyleşide Mehmet Cemil, Şanlıurfalıları edebiyatın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Bahriye Kabadayı Dal, Sevinç Yeşiltaş ve Ozan Turgut eğitmenliğinde, Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanlığı’nda gerçekleşen “Anadolu Belgesel Atölyeleri”, katılımcılarına ilham veren bir deneyim sundu. Belgesel sinemasının temel kavramlarının öğretildiği atölyede, örnek film gösterimleri de yapıldı. Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Vakfı ise “İlahi, Gazel ve Semazen Gösterisi”ne ev sahipliği yaptı. Kadim ezgiler ve sema töreni Şanlıurfalılara maneviyat dolu bir gece yaşattı.

REKLAM FESTİVALDE ÇOCUKLAR MUTLU ŞEHİR MUTLU Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark’ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin yedinci gününde çocuklar, lisanslı çocuk tiyatrosu “Baby Shark” ve “Adnan Abi ile "Hacivat Karagöz Aramızda" etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Minikler, Rızvaniye Külliyesi’nde yer alan “İpek Kazaz Atölyesi”nde; ince ipek ipliklerin gümüş ve altın tellere sarılmasıyla ortaya çıkan bu zarif el sanatının teknik detaylarını öğrendi. ŞANLIURFA YENİ YILDIZINI CUMARTESİ GÜNÜ SEÇİYOR Şanlıurfa’nın yeni yıldızı olabilmek için festival boyunca Piazza AVM içerisinde yer alan “Sen de Söyle” kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunlarından iki finalist, Cumartesi günü Ebru Yaşar konseri öncesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde on binlerce kişinin önünde şarkı söyleme fırsatı bulacak. Canlı halk oylaması ile Şanlıurfa kendi yıldızını kendi seçecek.