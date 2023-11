Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yılki son durağı Antalya

3 Şurada Paylaş!









YELKENLER ANTALYA KÜLTÜR YOLU İÇİN FORA

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Yelken Spor Kulübü ile birlikte düzenlenecek olan 'Antalya Kültür Yolu Festivali Yelken Yarışları' ile festivale masmavi bir başlangıç yapılacak. Yarışlar 4 - 5 Kasım'da Muratpaşa- Lara bölgesinde olacak.

CUMHURİYET MEYDANI FESTİVAL BOYUNCA BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. 4 Kasım’da ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri’ ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığı ‘Cumhuriyet Konseri’ ile devam edecek.

Tamamı Türk bestecilerin eserlerinden ve coşkulu marşlardan oluşacak konserde, CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman orkestrayı, Devlet Çoksesli Korosu’nu ise Burak Onur Erdem yönetecek. Ayrıca Yücel Arzen Necip Fazıl Kısakürek 40'ıncı Yıl Sakarya Türküsü, İbrahim Sadri, Ömer Çelik, Retrobüs, Musa Göçmen Film on the Stage, Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı konserleri festivalin Cumhuriyet Meydanı programında yer alıyor. 10 Kasım’da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85.yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.