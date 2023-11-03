Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da müzik ve lezzet şöleni yaşanacak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da; katılımcıları 4-12 Kasım tarihleri arasında gastronomi ve müzik dolu günler bekliyor

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı, Side Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi , Konyaaltı Beach Park ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak.

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REKLAM Konyaaltı Beach Park’ta düzenlenecek konserlerde; 5 Kasım Pazar Norm Ender, 6 Kasım Pazartesi Bengü, 7 Kasım Salı Tuğba Yurt, 8 Kasım Çarşamba Berkay, 9 Kasım Perşembe Merve Özbey, 11 Kasım Cumartesi Teoman, 12 Kasım Pazar Oğuzhan Koç sahnede olacak ve Antalya ve çevre illerden gelen müzikseverlerle buluşacak.

Ana sahne etkinliklerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydan’ında 9 Kasım Perşembe saat 20.00’de Sümer Ezgü konseri, Side Antik Tiyatro’da 20:00’de gerçekleşecek konserlerde 5 Kasım Pazar Vasilis Saleas & Serkan Çağrı, 8 Kasım Çarşamba La Fortuna Tango Orkestrası, 9 Kasım Perşembe Tempi Felici Orkestrası, 12 Kasım Pazar Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic sevenleriyle buluşacak.

Phaselis Antik Kenti’nde ise her akşam saat 20.00’de gerçekleşecek konserlerde 9 Kasım Perşembe Retrobüs, 10 Kasım Cuma Duygu Soylu, 11 Kasım Cumartesi Efruze, 12 Kasım Pazar Elif Sancez sahnede olacak.

LEZZETLİ GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ: ŞEKER ATÖLYESİ, KAHVE DEMLEME, TADIM GÜNÜ Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzetli atölyeler, tadım günleri de düzenlenecek. Festivalde 4 ve 10 Kasım tarihlerinde 13:00-15:30 saatleri arasında her yarım saatte bir Just A Candy Sweet Factory’de Şeker Atölyesi, 6-7-8-9-10 Kasım tarihlerinde saat 13.00’te The Sudd Coffee’de Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi ücretsiz olarak gerçekleşecek.

6-8-10 Kasım tarihlerinde saat 18.00’de 7 Mehmet Restoran’da Tadım Günleri, 10 Kasım’da Börekçi Tevfik ile Serpme Börek Tadımı ve Söyleşisi gastronomi meraklılarının beğenisine sunulacak. Bu yılın son durağı Antalya