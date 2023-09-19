Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 1. Eleme Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in yaptığı kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Kura çekim törenine kulüp başkanları ve temsilcileri de katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleminasyon sistemine göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın öneminin altını çizerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. yılını idrak ediyoruz. 'Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklıyor' sloganıyla 2012'den bu yana 81 ilde bu güzel oyun oynanıyor. BAL'da dahil olmak üzere 5 ligin bütün takımları bu dev sahneye çıkıyor. Bu ülke futbolu için çok önemli bir iş. Bugüne kadar büyük sürprizler yaşandı. Zaman içinde BAL takımlarının, 3. Lig ve 2. Lig takımlarının üst liglerdeki güçlü takımları elediğini, sürprizlere imza attığını gördük. Bunlar futbolun heyecanını artırıyor" ifadelerini kullandı.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor
Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor
12 Bingölspor - Elazığ Futbol Kulübü
Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor
Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK
Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor
Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor
Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor
Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor
Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü
Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü
1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor
M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu
Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye
Turgutluspor - Aliağa
Karşıyaka - Bergama Sportif
Bornova 1987 - Akhisarspor
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor
Bigaspor - Bilecik 1969 Spor
Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK
Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor
Gölcükspor - Bartınspor
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor
Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor
Edirnespor - Çorlu 1947 Spor