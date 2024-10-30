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        Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz

        Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Silivrispor'a 4-2 mağlup olarak elendi. Mert Aktaş (2) , Vedat Saygı ve Emir Hakan Patan'ın golleriyle kazanan Silivrispor, adını 4. tura yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:11
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        Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz!
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        Türkiye Kupası 3. turunda 3. Lig ekibi Silivrispor, sahasında Kayserispor’u 4-2 mağlup ederek adını 4’üncü Tur’a yükseldi.

        Silivrispor, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 37 ve 44’üncü dakikalarda Mert Aktaş, 67’nci dakikada Vedat Saygı ve 88’inci dakikada Emir Hakan Patan kaydetti. Konuk Kayserispor’un karşılaşmadaki golleri ise 32’nci dakikada penaltıdan Talha Sarıaslan ve 59’uncu dakikada Bahoken’den geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        31. dakiakada Talha Sarıaslan, Hasan Can Çetin'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

        32. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talha Sarıaslan geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

        37. dakikada Silivrispor eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Vedat, sağdan ceza sahasına hareketlenen Mert Aktaş'a ortaladı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

        43. dakikada Silivrispor öne geçti. Orta sahada topla buluşan Emirhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Aktaş, ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

        59. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Nurettin'in ön direğe gönderdiği kavisli ortada savunmanın arkasına koşan Bahoken, ayağının dışıyla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2.

        66. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Emirhan kale sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Vedat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

        88. dakikada atılan uzun pasta Kayserispor savunmasında Mehmet Eray Özbek ile kaleci Onurcan Piri'nin anlaşmazlığı sonrasında meşin yuvarlağı alan Emir Hakan Patan, topu boş kaleye göndermeyi başardı: 4-2.

        Karşılaşma Silivrispor'un 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

        Stat: Silivri Müjdat Gürsu

        Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Gökmen Baltacı

        Silivrispor: Enes Sancar Şahin, Oğuz Yavuz, Ramazan Kallıoğlu, Hasan Can Çetin (Dk. 46 Atakan Aksoy), Vedat Saygı, Barış Korkmaz (Dk. 64 Erdem Alper), Mustafa Durgun (Dk. 64 Emre Eser), Mehmet Aydın, Emirhan Türkmen (Dk. 81 Emre Demir), Emir Hakan Patan, Mert Aktaş

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Batuhan Özgan, Kolovetsios, Kayra Cihan, Ackah, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Berat İşkol (Dk. 46 Bahoken), Nurettin Korkmaz (Dk. 69 Necip Özer), Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıaslan (Dk. 75 Boa Morte)

        Goller: Dk. 32 Talha Sarıaslan (Penaltıdan), Dk. 59 Bahoken (Bellona Kayserispor), Dk. 37 ve Dk. 43 Mert Aktaş, Dk. 66 Vedat Saygı, Dk. 88 Emir Hakan Patan (Silivrispor)

        Sarı kart: Dk. 76 Batuhan Özgan (Bellona Kayserispor)

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