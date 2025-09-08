Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:25
        Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

        Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Kura çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikayeleriyle katlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Futbolun tabandan tavana bir bütün olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

        "Alt liglerin ve amatör takımların bu organizasyonda yer alması, futbolumuzun sağlam temeller üzerine oturmasını sağlıyor. Çünkü tabanı güçlü olan bir futbol yapısı, üst liglerde de başarıyı beraberinde getirir. Ülkemizin dört bir yanındaki takımları buluşturan futbolun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bir spor insanı olarak bu tablo bizlere büyük gurur ve mutluluk veriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmasını ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmasını temenni ediyorum. Kupaya ismini vererek futbolumuza katkı sunan Ziraat Türkiye Bankasına, tüm maçları yayınlayarak kupanın görünürlüğünün ve marka değerinin artmasına katkı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu ile A Spor ailesine teşekkür ediyorum. Turnuvamıza renk katan, mücadeleleriyle futbol coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatan katılımcı tüm takımlarımıza başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        Kupada 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

        Düzcespor-Atko Grup Pendikspor

        Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor

        Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor

        Galata SK-Beykoz Anadoluspor

        Ankara Demirspor-Zonguldakspor

        Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor

        Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK

        Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK

        Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor

        GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor

        Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK

        Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor

        Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK

        Giresunspor-52 Orduspor

        Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor

        Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor

        Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK

        Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

        Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor

        Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor

        Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

        Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor

        Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

        Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK

        Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

        Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK

        Kahramanmaraşspor-Karaman FK

        Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK

        Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK

        Kütahyaspor-Altınordu

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol

        Eskişehirspor-Muğlaspor

        Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK

        Kestel Çilek SK-Fethiyespor

        Kırıkkale FK-Manisa FK

        İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK

        Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK

        Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri

