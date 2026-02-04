Habertürk
        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

        Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:09
        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
        Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarın yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

        13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

        15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

        18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

        20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

