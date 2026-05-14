Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir" | Dış Haberler

        "Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

        Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika Ekonomik Misyonu neticesinde ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendiğini belirterek, "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

        Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, Türkiye’de düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında 5 günlük temaslarını değerlendirdi.

        Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde düzenlenen misyon kapsamında İstanbul ve Ankara’daki görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.

        Türkiye’nin Belçika açısından ekonomik ve stratejik önemine dikkati çeken Prevot, "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir. Enerji alanında stratejik bir merkez, NATO içinde bir müttefik ve Avrupa’nın güneydoğu kanadının güvenliğinde kilit bir aktördür. Türkiye, bizim 5. büyük ticaret ortağımızdır, biz de burada 8. büyük yatırımcı konumundayız." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Prevot, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, görüşmelerde Orta Doğu, Hürmüz Boğazı, Ukrayna, ikili ilişkiler ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

        Avrupa ile Türkiye ekonomilerinin birbirine daha fazla yakınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Prevot, mevcut Gümrük Birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

        Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, "liman ve lojistik, biyofarmasötik, sağlık, enerji dönüşümü, dijitalleşme, Endüstri 5.0, savunma ve havacılık" gibi alanlarda Belçikalı şirketlerin imkanlarının tanıtıldığını ve ziyaret sırasında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldığını bildirdi.

        Prevot, temasların Türkiye’nin özellikle savunma sanayisindeki güçlü üretim altyapısının yerinde görülmesine de imkan sağladığını kaydetti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

        Türkiye genelinde etkili olan sert hava koşulları, ani sıcaklık değişimleri ve küresel ısınmanın getirdiği ekosistem değişimleri nedeniyle göçmen kuşların bu yılki yolculukları gecikirken, kuş sayılarında ve hareketliliğinde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu