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Haberler Gündem Eğitim Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması kararı Resmi Gazete'de
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Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması kararı Resmi Gazete'de
Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması kararı Resmi Gazete'de
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AA

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, "Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılmasıdır." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; Türkiye Maarif Vakfı'na, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek. Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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