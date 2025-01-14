Türkiye - Macaristan maçı yaklaşıyor! Milli maç ne zaman, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle yola çıkan A Milli Futbol Takımı, kritik play-off mücadelesine hazırlanıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi Macaristan'ı geçerek bir üst seviyeye çıkmayı amaçlıyor. İlk karşılaşma, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda taraftarların coşkulu desteğiyle oynanacak. Montella'nın liderliğinde sahaya çıkacak milliler, avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat gitmeyi hedefliyor. Futbolseverler, maçın tarihini ve yayın detaylarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde tarihi bir mücadele için sahaya çıkıyor! B Ligi’nde sergilediği performansla play-off turuna yükselen ay-yıldızlı ekip, A Ligi’ne geçiş için Macaristan karşısında ter dökecek. İstanbul’da Rams Park’ta oynanacak ilk maçta, taraftar desteğiyle avantaj sağlamak isteyen milliler, Montella yönetiminde galibiyet hedefliyor. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merakla takip ediyor. Türkiye, bu önemli sınavdan başarıyla çıkarak Avrupa’da daha üst seviyeye yükselmek istiyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.
Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.