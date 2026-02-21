Canlı
        Türkiye maçı için resmi açıklama: Romanya'da Lucescu belirsizliği sona erdi!

        Türkiye maçı için resmi açıklama: Romanya'da Lucescu belirsizliği sona erdi!

        Romanya Futbol Federasyonu, hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede yatan teknik direktör Mircea Lucescu'nun Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya Milli Takımı'nın başında yer alacağını duyurdu.

        Giriş: 21.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:04
        Romanya'da Lucescu belirsizliği sona erdi!
        Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili yaşanan süreç sona erdi.

        Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gören Lucescu'nun görevinden ayrılabileceği gündeme gelmişti. Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

        Tecrübeli teknik adamın, sağlık sorunlarına rağmen Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yedek kulübesinde olacağı bildirildi. Lucescu kendini hazır hissettiğini ve Türkiye ile oynanacak play-off maçından önce takımı bırakmak istemediğini bildirdi.

        Romanya Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada, kararın son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

        BURLEANU: LUCESCU TAKIM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞER

        Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Rumen çalıştırıcı ile toplantısının ardından yaptığı açıklamada "2024 sonbaharında başladığımız yolun sonuna Sayın Lucescu ile birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, böylesine önemli bir anda takım için vazgeçilmez bir değer. Romanya'nın 28 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na geri döneceğinden eminiz." dedi.

        LUCESCU: ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY TAKIMIN PLAY-OFF'A HAZIRLANMASI

        Mircea Lucescu ise şunları söyledi:

        "Bugünden itibaren önemli olan tek şey, takımın play-off maçlarına hazırlanması. Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halinde oldum, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Takımın azmine ve gücüne ve bu zor anın üstesinden gelebilme yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var."

        RAKİBİMİZ ROMANYA

        A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda Romanya ile play-off'ta karşılaşacak.

        Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20:00'de başlayacak. Bu maçın galibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.

