Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren, büyüme verilerini değerlendirdi

Eren, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğiyle ilgili büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu ifade eden Eren, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyümüştür." bilgisini paylaştı.