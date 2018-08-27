Gürsu Ovası'nda 35 bin dönüm meyve yetiştirilen alanın 25 bin dönümündeki armut bahçelerinden yıllık yaklaşık 90 bin ton ürün elde ediliyor.

İlçedeki tarım alanlarının yüzde 40'ını oluşturan armut bahçelerinde bin 300 civarında ailenin yetiştirdiği meyvenin yüzde 60'ı yurt dışına gönderiliyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez,ilçenin armut yetiştiriciliğinde çok büyük bir önemi olduğunu söyledi.

İlçenin Türkiye'nin tüm çeşitlerdeki toplam armut üretiminin yüzde 30'unu karşıladığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin santa maria ve deveci armudu üretiminin yüzde 50'si Gürsu'dan." dedi.

"KABUĞU DAHA İNCE VE HASSAS"

Armutta Türkiye ortalamasının dört katı verim elde ettiklerine dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dekar başına verim bin kilogram civarındayken Gürsu'da 4 ton civarında. Gürsu, santa maria ve Gürsu ile özdeşleşen deveci cinsi armudun merkezi. Santa marianın hasadı bitmek üzere, deveci armudunun hasadı ise eylül sonunda başlayacak. Hava şartları ve yağışlardan yana bir olumsuzluk yaşamazsak ki inşallah yaşamayız, 45 bin ton civarında deveci armudu rekoltesi bekliyoruz. Hasat bir ay sürüyor."

Dönmez, ilçedeki hava akımının, toprağın ve Uludağ'dan gelen esintinin burada yetişen armudu özel kıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yetişen santa maria ve deveci armudunun kabuğu, İnegöl ve Karacabey ovalarında yetişenlere göre daha ince ve hassastır, aroması da daha farklıdır. Bursa'da ziraat meslek lisesini bitirip Samsun'da yetiştirdikten sonra deveci armudunu Türkiye'ye kazandıran Lütfü Deveci'nin Gürsu Ağaköy'e geldiğinde 'Ben burayı bilseydim armudu bu ovada yetiştirirdim' dediği bir ovadayız. Gürsu'nun bütün mahallelerinin toprak yapısı, iklimi, şartları armut için yaratılmış. Bu yüzden armudun iriliği, kalitesi ve aroması eşsiz. Santa maria, İtalya'nındır ama İtalya, armutta başka çeşitlere geçti. Şu anda santa maria ve deveci armudunu Almanya'ya, İtalya'ya götürdüğümüzde 'Bu kadar iri armudu nerede yetiştirdiniz' diyorlar."

"BU YIL 750 GRAMLIK SANTA MARİA BİLE VAR"

Devecinin iriliğiyle ön plana çıktığını aktaran Dönmez, "Biz devecinin iriliğiyle övünürdük, iki kilogramlık deveciler olurdu. Bu yıl 750 gramlık santa maria bile var. Bu da toprak yapısı ve Allah'ın lütfuyla olan bir şey. Üretici de çocuk bakar gibi yıllardan beri aynı üretimi yaptığı için her yönden en kaliteli şekilde ürününü yetiştirir hale geldi." dedi.

İlçede armut üretiminin belirli bir düzende ilerlediğini çok fazla boş bahçe olmadığını ve zaman zaman yeni bahçeler tesis edildiğini anlatan Dönmez, "Her sene bin, bin 500 ton civarında ürün verecek bahçe mevcudun üzerine ekleniyor. Yaklaşık olarak yıllık toplam 90 bin ton civarındaki armut üretimimiz oturdu." ifadesini kullandı.

Dönmez, armudun pestisitli olmadığını vurgulayarak, "Bakanlığın ruhsat verdiği ilaçlar verilen limitlerle kullanılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüğü denetimlerinde, habersiz 400-500 numune alınıyor. Armutta en ufak bir ilaç kalıntısı yok. Raporlar elimizde. Tüketici güvenerek tüketsin." diye konuştu.

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