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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2021 yılının ilk 9 ayına ilişkin rakamları ve sektördeki son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD’in verilerine göre, Ocak-Eylül 2021’de 6 ana üründe Türkiye’deki beyaz eşya satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 12 oranında arttı. İhracat yüzde 28, üretim ise yüzde 26 oranında artış gösterdi.

TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz senenin 9 ayında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir performans sergiledi. TÜRKBESD üyesi firmaların toplam satışları 25 milyon 746 bin 49 adet olarak gerçekleşti. Eylül ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisini hissetmeye başladık. Maliyet artışını dengeleyerek başta ana ihracat pazarımız Avrupa olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ivmeyi korumaya odaklanacağız" dedi.

SATIŞLARDA PANDEMİ ETKİSİ

Pandemi sonrası toparlanma ile birlikte ihracatın arttığını söyleyen Dinçer, "Toplam iç satış+ihracat hacmimizde yüzde 23’lük bir artış yaşandı. İç satışta artışın devam etmesindeki en önemli etkenlerin başında konut satışlarındaki artış ve pandeminin getirdiği ağırlıklı olarak evde zaman geçirilen yeni yaşam tarzı oldu. Üretimimiz de benzer şekilde ivmesini sürdürüyor. Ocak-Eylül arası üretimde bir önceki sene aynı döneme göre yüzde 26 artış görülüyor. İhracattaki güçlü performans üçüncü çeyrekte büyümeye önemli destek sağladı. Bu yükselişte pandemi süreci ile birlikte beyaz eşyaya olan ihtiyacın artması ve kapanma döneminde ertelenen talebin etkili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇİP KRİZİ 2022'DE DEVAM EDECEK'

Hammadde fiyat artışlarının sonucunda artan maliyet artışlarından tüm sektörler gibi beyaz eşya sektörünün de etkilendiğini vurgulayan Can Dinçer, "Hammadde arz noktalarına uzaklık sebebiyle artan lojistik maliyetler, çip maliyeti, elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, petrol fiyatı, çelik fiyatı gibi bir çok alanda fiyat artışları söz konusu oldu. Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın bir gerçeği, tüm bilgiler doğrultusunda 2022’nin son çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sadece ilk tedarikçilerimizle değil alt tedarikçilerimizle de ilişkilerimizi kuvvetlendirdik, uygun sipariş yöntemimiz ile minimum hasarla faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Sektörün ana ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının önemli girişimleri bulunduğuna dikkat çeken Dinçer, "Avrupa Birliği ticari ilişkilerini geliştirdiği ülkelere Paris Anlaşması’na uyumu bir şart olarak getiriyor. Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasından dolayı müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Sektörümüze ihracat açısından gelecekte getireceği faydaları önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.