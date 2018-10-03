Ülkelere göre erkek boy ortalamaları belli oldu. Türkiye’deki erkeklerin boy ortalamaları 1.74 m olarak saptandı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelere göre boy ortalamalarını konu alan araştırmayı inceledi. Averageheight.co verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye’deki erkeklerin boy ortalamaları 1.74 m.

Bu veri doğrultusunda Türkiye’nin diğer ülkelere oranla orta sıralarda yer aldığı görüldü. Listenin ilk başında yer alan ülke ise 1.83 m boy ortalaması ile Hollanda ve Karadağ oldu. Bu iki ülke boy ortalamalarıyla zirveyi birlikte paylaşırken, ikinci sırayı 1.82 m ile Danimarka, Norveç ve Sırbistan’ın da birlikte takip ettiği kaydedildi.

EN KISA BOY ORTALAMASI ENDONEZYA’DA

Raporda ilk 10 içerisinde yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Lüksemburg oldu. Buna karşın en düşük erkek boy ortalamasıyla listenin son sırasına yerleşen ülke Endonezya olarak belirlendi. Endonezya’da erkeklerin boy ortalaması 1.58 m olarak görülürken, onu 1.60 m ile Bolivya takip etti. Boy ortalaması en kısa diğer ülkeler de; Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal olarak görüldü.

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