UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu. Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.

Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye; Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3'ü ile aynı grupta yer alacak.

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