Trendyol'un Alibaba'ya satışında hisse oranı ve fiyat açıklanmamıştı. Ancak Alibaba’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği bir rapor Trendyol satışındaki fiyatı ortaya çıkardı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Trendyol’un ana sahibi DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret... Alibaba, Trendyol’u alırken, DSM adlı şirket ile masaya oturmuştu. SEC’e açıklamada bulunan Alibaba, DSM yani Trendyol için 728 milyon dolar yani 3.6 milyar lira ödediğini ifade etti. Açıklamada DSM’nin çoğunluk hissesinin bu fiyata alındığı ifade edildi.

Böylece Çinli Alibaba, hem Türk ekonomisi hem de internet piyasasının en büyük satın alma operasyonuna imza atmış oldu.

Öte yandan Trendyol'un yüzde kaçının satıldığı net olarak belli olmasa da piyasada bu oranın yüzde 75 civarında olduğu konuşuluyor. Yani Alibaba’nın aldığı Trendyol, ilk milyar dolarlık değere yaklaşan belki de ulaşan Türk teknoloji şirketi oldu.

Trendyol satışı, Yemeksepeti operasyonunu da geride bıraktı. Yemeksepeti'nin tamamı, dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 2015 yılında 589 milyon dolar değerleme üzerinden satılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ