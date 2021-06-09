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Türkiye'nin en değerli markası yine THY oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları 2021'de de "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 585 milyon dolar olan Arçelik, üçüncülüğü 1 milyar 193 milyon dolarla İş Bankası aldı

Türkiye'nin en değerli markası yine THY oldu
AA

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY),1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. Garanti BBVA 1 milyar 190 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü, Turkcell 1 milyar 61 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 952 milyon dolarla 6'ncı oldu.

Marka değeri 917 milyon dolar olarak belirlenen Akbank 7'nci sıradaki yerini korurken, 836 milyon dolarla Yapı Kredi 8'inci, 789 milyon dolarla Türk Telekom 9'uncu, 787 milyon dolarla Ford Otosan 10'uncu sıraya yerleşti.

İLK 100 ARASINDA 7 YENİ MARKA

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, TUSAŞ, Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan, yüzde 65,1 ile Yünsa Tekstil'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu. Bu markayı yüzde 43,5 ile Beşiktaş, yüzde 42,8 ile Otokar izledi.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgüner, 2020 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Son 15 yıl içinde 2 bine yakın markanın değerinin hesaplandığını ve önemli bir veri tabanı oluştuğunu belirten İlgüner, ortaya çıkan tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 100 en değerli markasının toplam değeri 15 yıldır 20-30 milyar dolar bandında bir seyir izlemektedir. Türk şirketlerinin iç pazar ısrarı ve küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmaktadır. Marka gelirlerinin çoğu Türk lirası ile olmakta, küresel geçerli para birimlerinin oranı düşük kalmaktadır. Türk lirasında olası negatif ayrışma marka değerlerini olumsuz etkilemektedir. Yapılan ihracatın değeri düşük kaldığı için toplam ihracat tutarı, toplam üretim için yapılan ham madde, ara malı ve yatırım malı ithalatının sürekli altında kalmaktadır. Ülkenin refah ve itibarını yakından ilgilendiren 'markalaşma'nın bir memleket meselesi olarak kabul edilip, iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının gündeminde ilk sırayı işgal etmesi gerekmektedir."

İlgüner, "On Yılda On Dünya Markası" iddiası ile yola çıkan Turquality Projesi 20'nci yılına yaklaşırken dünyanın en değerli 500 dünya markası listesinde tek bir Türk markasının yer almadığına dikkati çekti. Muhterem İlgüner, "Buna ilaveten fark her yıl artmakta makas her yıl biraz daha açılmaktadır. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin toplam marka değeri 156 milyon dolar iken Rusya’nın Zenit futbol kulübünün tek başına marka değeri 159 milyon dolardır." dedi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2020 ve 2021 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

2021
Sıra		2020
Sıra		Marka

2021

MarkaDeğeri

2020 Marka DeğeriDeğişim
11Türk Hava Yolları1.6051.976-18,7%
25Arçelik1.5851.27324,6%
38İş Bankası1.19395125,3%
43Garanti BBVA1.1901.538-22,6%
54Turkcell1.0611.361-22,1%
62Ziraat Bankası9521.616-41,0%
77Akbank917998-8,1%
89Yapı Kredi836876-4,5%
96Türk Telekom7891.087-27,4%
1010Ford Otosan787875-10,1%
1116Vestel70949343,8%
1213BİM6175953,7%
1312BSH541603-10,2%
1417Vakıfbank50945811,1%
1515Ülker451539-16,4%
1619Halkbank4214083,3%
1714Opet415570-27,1%
1818Anadolu Efes399424-6,0%
1930Aselsan37022465,7%
2020Denizbank338395-14,4%

Muhabir : Merve Özlem Çakır

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