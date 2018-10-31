İstanbul ve çevresindeki iyi 10 spa merkezi

İşlerden kafanızı kaldıramıyor, tatile vakit bulamıyorsanız bedeninizi ve ruhunuzu spa ile dinledirebileceğinizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hem huzur verici hem de keyifli aktivitelerden biri olan spa deneyimini, yaşayabileceğiniz en iyi spa merkezlerini ve spa otellerini sizler için bir araya getirdik!
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1- RICHMOND NUA WELLNESS - SAPANCA/SAKARYA
İstanbul'a kısa bir sürüş mesafesinde, Sapanca'da doğayla iç içe ve yenileyici bir tatile hazır olun. Yeşil ve mavinin göz alabildiğine uzandığı, orman ve göl manzarası ile kendi içinize yolculuk ettiğiniz, birbirinden farklı masajlar ve bakımlarla yenilendiğiniz, Richmond Nua huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor.
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Richmond Nua'da; farklı su terapileri, sağlıklı menüler, uzman terapistler ve sürekli yenilenen kişiye özel programlar ile spa deneyiminin yanı sıra konforlu odalar ile bedensel ve ruhsal bir arınma sağlıyor.
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Spa oteli, Sapanca Gölü kenarındaki konumu ve uzman kadrosuyla sağlıklı bir yaşama davet ediyor. Richmond Nua Wellness-Spa'da sıcaklıkları 40º ile 100º arasında değişen farklı buhar odaları bulunuyor.
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2- CAUDALIE VINOTHERAPIE SPA, HOTEL LES OTTOMANS - İSTANBUL
2006 yılında Hotel Les Ottomans bünyesinde misafirlerine kapılarını açan Caudalie Vinotherapie Spa'da adından da anlaşılacağı üzere ünlü Fransız bakım markası Caudalie'in ürünleri kullanılıyor.
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Feng Şui felsefesine göre inşa edilen merkez, esansiyel yağların eşsiz kokusu, rahatlatıcı müziği, benzersiz masajları ile sizlere kendinizi özel hissettiriyor. Avrupa, Uzak Doğu kökenli masajlar ve kültürümüzün bir parçası olan Türk Hamamı gibi geleneksel bakım ve masajlarla kendinizi şımartabilirsiniz burada.
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Üzüm çekirdekleri ile ölü hücrelerden arındıran ezilmiş cabernet peelingi, nemlendirici ve yenileyici taze üzümlerle yapılan pulp friksiyon masajı spa merkezinin spesyallerinden...
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3- CVK SAFİRA SPA, CVK PARK BOSPHORUS HOTEL - İSTANBUL
8.500 metrekarelik alanda konumlanan, CVK Safira Spa sunduğu hizmetler kadar tasarımıyla da öne çıkıyor. Gün ışığı alan kubbesi ve geleneksel Osmanlı tarzında dizayn edilen mimarisiyle Türk Hamamı tecrübesi yaşatan CVK Safira Spa & Fitness, mevsime uygun olarak açılır-kapanır cam tavanlı yarı-olimpik yüzme havuzuna sahip.
Safira Spa'da her biri farklı stilde dizayn edilen 10 adet masaj odası bulunuyor. Tesiste, içlerinde kendi özel özel Türk hamamları, saunaları, buhar odaları mevcut.. Bali masajı, dört el masajı, anti-stres masajı, shiatsu masajı, Tayland masajı, aromaterapi masajı tesiste yer alan masajlardan bazılar...
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4- PURİ SPA, DİVAN HOTEL - İSTANBUL
Divan İstanbul Otel'de yer alan Puri Spa'da cilt bakımları, hamam ve masaj keyfi sunuyor. Osmanlı yıllarına hatta daha öncesine dayanan hamam geleneğini yaşatan merkezde birçok ihtiyaca ve isteğe göre seçenekler mevcut.
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Spa merkezi, özel cilt ve vücut bakımlarından kişiye özel bakım programlarına, çikolata masajlarından kas gevşetici masajlara kadar birbirinden keyifli seçenekler sunuyor.
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5- SANİTAS SPA, ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ - İSTANBUL
Tüm stresi ve yorgunluğu üzerinizden atmanıza yardımcı olacak Sanitas Spa, Çırağan Palace'da bulunuyor. Spa merkezinin Robinson Club, Sirene Golf & Wellness, Afyon Anemon Hotel ve Lykia Links Golf gibi otellerde de şubeleri mevcut.
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Otelin spası, Türk hamamına, fitness salonuna, jakuziye, kapalı havuza, saunaya, masaj odalarına ve güzellik bakımları odasına sahip. Boğaz'ın mükemmel manzaralarının seyredilebileceği ısıtmalı havuz da tüm yıl açık.
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6- TITANIC OTEL BAKIRKÖY - İSTANBUL
Titanic Otel'in içerisindeki BeFine Sports & Spa'da, fitness merkezinin yanı sıra, spa merkezi ve kapalı havuz bulunuyor.
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Masaj ve terapi odaları, özel bakım suitleri, hamam, sauna ve ısıtmalı kapalı havuz sayesinde şehrin merkezinde olduğunuzu unutabilirsiniz.
Pera Palace Hotel'de lüks spa deneyimi sunan Pera Spa By Spa Luxury, kadın ve erkeklere özel olarak oluşturulan cilt bakımı paketleri, özel masajları, buhar banyosu, jakuzi ve saunasıyla kaliteli bir zaman geçirmeyi vadediyor.
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Klasikler arasında yer alan aroma masajı, spor masajı, dinlendirici masaj, klasik masaj ve derin doku masajı keyifli vakit geçirmenize yardımcı oluyor. Spa merkezi ayrıca Bali masajı, sıcak taş masajı, Hindistan baş masajı ile dünyanın farklı bölgelerine ait kültürlerden gelen masajları da deneyimlemenize olanak tanıyor.
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8- SULTAN SPA, HOTEL YAŞMAK SULTAN - İSTANBUL
İstanbul Sirkeci'de konumlanan Sultan Spa, dinlenmek ve arınmak için uygun bir kaçış yolu.
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Çeşitli masajların, Türk hamamının ve sauna seçeneğinin olduğu spa merkezi, masaj, cilt ve vücut bakımlarıyla kendinizi özel hissettirecek.
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9- GAZELLE RESORT & SPA - BOLU
Otele bağlı hizmet veren Silva Spa dinlendirmeyi, arındırmayı, yenilemeyi amaçlıyor. Suyun ferahlatıcı ve arındırıcı özelliğinden güç alan tesiste, Fin sauna, Rus sauna, herbal bath, kristal sauna, gül sauna, masaj ve bakım bölümü mevcut.
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Sağlığınıza ve güzelliğinize hak ettiği önemi vermeniz için çok çeşitli alanlar ve bakımlar burada sizleri bekliyor.
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10- VENÜS TERMAL BUTİK OTEL - BALIKESİR
Deniz, yeşil ve oksijenin bir arada bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan butik otele bağlı Skamandros Spa'da, Türk hamamı ve buhar odası gibi gelenekselleşmiş SPA üniteleri zengin bir masaj ve terapi menüsü ile birlikte sunuluyor.
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