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İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan ve Türkiye'de 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen `Kincentric Best Employers 2019' araştırmasında, 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödülüne 16 Koç Topluluğu şirketi layık görüldü.

Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan ve şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 32 şirket, `Türkiye'nin En İyi İşyeri` olmaya hak kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, şirketler 'Liderlik', 'Çeviklik', ve `Yetenek Odağı' olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Araştırma sonucunda ödül alan 32 şirketin yarısını Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu.

Koç Holding ile birlikte Topluluk şirketlerinden Aygaz, Bilkom Bilişim Hizmetleri, Demir Export, Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği, Divan Turizm İşletmeleri, Entek Elektrik Üretimi, Ford Otosan, Koçtaş, Körfez Ulaştırma, Opet Petrolcülük, Otokar Otomotiv ve Savunma, Otokoç Otomotiv, Setur Marinalar, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Kredi Finansal Kiralama ödüle layık görüldü.

Koç Holding'in, Forbes'un "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde iki bin şirket arasında 35'inci sırada ve ilk 100'de yer alan Türkiye'den tek şirket olduğunu kaydeden Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, "En doğru stratejilerin dahi, doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa, planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Yeni dönemin dinamiklerini dikkate alarak 'Future of Work' şemsiyesi altında Koç Topluluğu'nda pek çok yeni insan kaynakları uygulamasını devreye almaya hazırlanıyoruz. Çevik dönüşüm (Agile),rotasyon, uzaktan çalışma gibi halihazırda gündemimizde olan uygulamaların yanı sıra, önümüzdeki süreçte, çalışma arkadaşlarımızın hangi Koç Topluluğu şirketinde çalıştığından bağımsız, dilediği şirketimizin ofisini kullanabileceği ortak ofislerden, uzmanlığa göre ve isteğe bağlı olacak şekilde aynı anda birden fazla Koç şirketinin projesinde yer alma fırsatına kadar birçok yeni esnek çalışma modelini hayata geçirmek üzere pilot çalışmalarımıza başladık" dedi.