Türkiye'nin en yeşil kentleri

EN ÇOK ORMAN KARADENİZ'DE

Bölgelere göre sıralama ise şöyle:

5 milyon 593 bin hektarla Karadeniz'in yüzde 24,4'ü, 4 milyon 371 bin hektarla Akdeniz'in yüzde 19,6'sı, 3 milyon 635 bin hektarla Ege'nin yüzde 15,9'u, 3 milyon 164 bin hektarla İç Anadolu'nun yüzde 13,8'i, 2 milyon 934 bin hektarla Marmara'nın yüzde 12,8'i, 1 milyon 893 bin hektarla Doğu Anadolu'nun yüzde 8,3'ü, 1 milyon 339 bin hektarla Güneydoğu Anadolu'nun yüzde 5,8'i orman.