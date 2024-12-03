Türkiye'nin gururu "engelli" sporcular!

Türk sporu, engelli branşındaki milli sporcularıyla 2024 yılında büyük başarılar imza atarak şu ana dek 561 madalya elde etti.

Milli sporcular 2024 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazandı. Başta Paris 2024 Paralimpik Oyunları olmak üzere Türk sporcular performanslarıyla yıla damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, bedensel, görme ve işitme engelli ile özel milli sporcular, 182 altın, 208 gümüş, 171 bronz olmak üzere Aralık 2024 itibarıyla 561 madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

PARİS 2024'TE TARİHİ BAŞARI Türkiye, dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu olarak kabul edilen paralimpik oyunlarda tarih yazdı. REKLAM Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 10 farklı branşta toplam 28 madalya kazanarak oyunları 23. sırada bitirip, tarihinin en iyi derecesini aldı. Birçok branşta ilke imza atan ve rekor üstüne rekor kıran milli sporcular, bütün engel kategorilerinde (özel sporcular, bedensel engelliler, görme engelliler) madalya almayı başardı.