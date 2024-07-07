Türkiye'nin ilk milli parkında "Bal Ormanı"

Üretici Çakıroğlu, tesisin Yozgat Valiliğinin talebi doğrultusunda, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulduğunu belirterek, "Sayın Valimizin gayretleriyle Orman İl Müdürlüğümüz bu tesisi Yozgat arıcılarına kazandırdılar. Burada yaklaşık 400 arı kovanı kapasitesi var. Şu an da bu alanda 250’ye yakın arı kovanı konuşlandı. İl Müdürlüğü tarafından buraya 16 bin tane de ballı bitki dikilecek. Seneye de inşallah 400 arı kovanıyla birlikte burası güzel bir tesis olacak." dedi.