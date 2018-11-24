Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç yıl önce deneme amaçlı ekilen ve kısa sürede geçim kaynağı haline gelen "ejder meyvesi" tescillendi.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, Antalya Valiliğinin desteğiyle tropik meyve projesi başlattı. Bu kapsamda 2012'de ABD'den 6 türde 11 çeşit tropik meyve çeşidi getirilerek, bunların Gazipaşa ilçesinde iki farklı lokasyonda adaptasyonları gerçekleştirildi.
Bölgeye uyum sağlayan ve halk arasında "ejder meyvesi" olarak bilinen anavatanı Güney Amerika olan pitaya, üç yıl içinde çiftçinin geçim kaynağı haline geldi. Tropikal çeşitlerin ticaretinin yapılabilmesi, fidan üretimleri için tescil çalışması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nin tescil ettiği pitaya, Türkiye'nin ilk tescillenmiş tropikal meyvesi oldu.
Tanesi, büyüklüğüne göre 10 ila 60 lira arasında satılan ejder meyvesi, içecek, cacık, salata ve meyve olarak tüketilebiliyor.
- "Mineral ve vitamin bakımından zengin"
Gazipaşa'daki Yakacık Mahallesi'nde üretici Yaşar Dağtekin, AA muhabirine, "Ejder meyvesi Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi oldu. Getirisi çok iyi ama bahçe kurulumundan üretimine kadar ilgi isteyen bir ürün. Bakımını senelik yapıyoruz." dedi.
Meyvenin çiçeklerini kış gecelerinde açtığını dile getiren Dağtekin, karanlıkta arı ve böcek olmadığı için tozlamayı kendisinin yaptığını, böylece verimin fazla olduğunu vurguladı.
Ejder meyvesinin sağlık bakımından önemli olduğunu belirten Dağtekin, "Yapılan araştırmalara göre, sinir ve kemik sistemine, tırnaklara, gözlere iyi geldiği belirtiliyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin." diye konuştu.
- Pasiflora meyvesi de tescillendi
Dağtekin, öte yandan Antalya'nın Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinin denize bakan yamaçlarında yetiştirilen pasiflora tropik meyvesine de tescil verildiğini bildirdi.
Pasifloranın da çok verimli bir ürün olduğuna değinen Dağtekin, şunları kaydetti:
Dağtekin, tropikal meyvelerin ihracatına yönelik birlik kurma çalışmaları olduğunu kaydetti.
- "Çiftçiler, tropikal meyvelere yöneldi"
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de ilçede deneme amaçlı üç yıl önce ekilen pitayanın üretiminin yaygınlaştığını belirtti.
İlçenin tropikal meyveler için uygun iklime sahip olduğunu anlatan Çelik, "Denediğimiz her üründe başarılı olduk. Bu meyveleri, herkese tattırmak, yaygınlaştırmak istiyoruz. Çiftçiler, salatalık, domates gibi ürünlerden vazgeçip, tropikal meyvelere yöneldi. Ejder meyvesinin üretimi, bakımı da çok kolay. Sadece su vererek, doğal yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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