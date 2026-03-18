        Haberler Gündem Güncel "Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddialarına yalanlama

        "Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddialarına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddiaların açık bir dezenformasyon olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM)'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği' yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

        17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askeri patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanara k ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir."

        Açıklamada, düzenlemenin transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayramda doğan midilli 'Şeker', 1 yaşına giriyor

        TURİSTİK gezilerde kullanıldığı tespit edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince el konularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen midilli çiftinin geçen sene Ramazan Bayramı'nda doğan yavrusu 'Şeker', bu bayramda 1'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"