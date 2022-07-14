Türkiye'nin un ihracatı rekor kırdı 0:00 / 0:00

AA

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğday ve un sektöründeki yerel ve küresel gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın önemli buğday üreticisi ülkelerde son yıllarda yaşanan kuraklığın, Kovid-19'un ve gıda güvenliğine dair yaşanan tedirginliklerin son dönemde tarım emtialarının hızlı yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, bu durumun un sanayicilerini endişeye sürüklediğini söyledi.

Ulusoy, Rusya'nın Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde çıkarılabilmesine yeşil ışık yakmasının buğday arzına ilişkin endişeleri azalttığını kaydederek, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında İstanbul'da gerçekleşen toplantıdan olumlu mesajlar çıkmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerle birlikte ABD'de kuraklık öngörülerinin zayıflaması ve yağışların artacağına yönelik tahminlerin küresel buğday fiyatlarında yaşanan yüzde 20 civarındaki düşüşte etkili olduğunu ifade eden Ulusoy, "Tüm bu gelişmeler eşliğinde son 4 ayın en düşük seviyelerini gören buğday fiyatları, ürün hasadının devam ettiği bu dönemde sanayicilerin önünü daha iyi görebilmeleri adına umut verici." diye konuştu.

Ulusoy, buğday fiyatlarındaki düşüşün tüm dünya için önemli olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK ARTIŞ VENEZUELA'DA

Ulusoy, küresel alanda buğdaya ilişkin tedirginlik azalırken Türkiye'de de sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Ülkenin un ihracatının yılın 6 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 652 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Ulusoy, "Ocak-haziran döneminde 1,35 milyon ton un ihracatına karşılık 652 milyon dolarlık gelir elde ettik. Yüzde 33'lük artış çok sevindirici bir gelişme. Öte yandan şimdiye kadarki en yüksek ocak-haziran ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, Türkiye'nin en çok un ihraç ettiği ülkeler arasında başı Irak, Suriye ve Yemen'in çektiğini belirterek, "Bu dönemde en büyük artış ise yüzde 211 ile Venezuela'da gerçekleşti. Onu yüzde 123'lük artışla Libya izledi." şeklinde konuştu.