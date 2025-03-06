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        Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

        Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 4 Mart'ta Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen; 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı terör saldırısı kınadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:40
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        Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün (4 Mart) meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

        Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki askeri tesise düzenlenen intihar saldırılarında 4'ü çocuk 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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        #dışişleri bakanlığı
        #Pakistan
        #haberler
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