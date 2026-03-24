Türkiye-Romanya maçının hakemi François Letexier oldu
A Milli Futbol Takımımız ile Romanya arasında 26 Mart Perşembe günü oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Giriş: 24.03.2026 - 12:19
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak. 26 Mart Perşembe günkü mücadeleye saatler kala zorlu 90 dakikayı yönetecek hakem de açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Romanya maçında Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.
Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye-Romanya mücadelesi 26 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmadan galip ayrılacak takım adını play-off finaline yazdıracak ve Slovakya-Kosova maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için karşı karşıya gelecek.
