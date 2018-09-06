Türkiye - Rusya maçı heyecanı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 maçında Türkiye ile Rusya, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Türkiye, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rusya, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Türkiye kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Rusya sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Türkiye son haftadaki Rusya müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rusya, Romanya karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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