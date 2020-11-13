Türkiye Rusya maçı için geri sayım başladı. Millerimiz Pazar günü saat 20:00'de Rusya'yla kozlarını paylaşacak. İşte Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili bilgiler..

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı Pazar günü saat 20:00'de oynanacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'İMİZ

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenen Karaman, Burak Yılmaz...

POLONYALI HAKEM ATANDI!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta pazar akşamı Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.