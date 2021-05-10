Türkiye Sakatlar Konfederasyonu salgın süresince engellilerin idari izinli sayılmasını talep etti

AA

Çelebi, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 10-16 Mayıs'ta kutlanan bu haftada, engellilerin sorunlarının dile getirildiğini ve çözüm yollarının arandığını belirtti.

Kovid-19 salgınının engelli bireyleri daha fazla etkilediğini vurgulayan Çelebi, engelli bireylerin, korunma tedbirlerine dikkat etmelerinin, hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun davranmalarının hem kendileri hem de çevreleri için önem taşıdığını ifade etti.

Çelebi, "Engelli bireylerin refakatçi eşliğinde hareket etmesi nedeniyle, dünyada hızla yayılan Kovid-19'un engellilere daha kolay sirayet ederek yayılma hızının artmasına sebebiyet vereceği görülmektedir. Bu nedenle engelli bireylerin kronik hastalık taşıyan kamu ve özel sektör çalışanları gibi idari izinli sayılmalarını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rapor ve ehliyet mevzuatlarının düzeltilmesi talebimizdir"

Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu idaresine katılım, seçme ve seçilme hakkının etkin kullanımı gibi konularda sorun yaşadığını, kanunen verilen hakların bürokrasiye takılarak gerilediğini savunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin engelinden kaynaklı kanunen hakkı olan, ÖTV muafiyeti sağlanarak almış oldukları otomobillerin istismar edildiği düşünülerek, motor ve fiyat sınırlaması ayrımcılık olarak değerlendirilmektedir. İstismar edenler denetlenir ve cezalandırılır, bu yapılarak sınırlandırılmaların kaldırılması talebimizdir. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan rapor yönetmeliğinde bir kısım engellilerin sanki sağlıklarını kazanmışlar gibi hak kaybına uğradıkları görülmektedir. Aynı zamanda engelli olup sürücü ehliyeti (H) bulunan bireylerin engel seviyesi aynı olmasına rağmen son zamanlarda mevzuat yanlışlığından dolayı, ehliyet yenilemelerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Gerek rapor, gerek ehliyet mevzuatlarının, Bakanlık ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu uzmanları tarafından iş birliği yapılarak düzeltilmesi talebimizdir."

Çelebi, engelliliğin, 2002'den itibaren yeni bir bakışla ve yolla irdelendiğini, AK Parti iktidarlarının engelliler alanındaki icraatlarının gelişmiş birçok ülkeden daha öne geçtiğini, 2005'te çıkartılan Engelliler Yasası'nın bazı aksaklıklarına rağmen çığır açtığını, engellilerin eğitiminde, istihdamında büyük atılımlar yapılmasını sağladığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi engellilerle ilgili çalışmaların 'lütuf olmadığı, insanlık hakkı olduğu' sözünü kendimize şiar ettik." ifadesini kullanan Çelebi, engellilerin nüfus içinde yüzde 12 civarında bir paya sahip olduğunu, bundan dolayı Engelli Bakanlığının kurulmasının istediklerini vurguladı.

- Prof. Dr. Murat Ferman'a kınama

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler dolayısıyla Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ı kınadıklarını belirten Çelebi, "Hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet savcılarımızdan soruşturma açılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Çelebi, bu hafta vesilesiyle engellilerin önündeki bütün engellerin sona ermesini dileyerek, sağlıklı, huzurlu ve beyinlerde engelin kalktığı yıllar temenni etti.