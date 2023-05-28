Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

Türkiye'de milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Peki dünya basını Türkiye'deki seçimleri nasıl gördü?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    Türkiye'de gerçekleşen seçimleri manşetten gören The New York Times gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazandığını açıklıyor" başlığını kullandı. 
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    CNN'in Türkiye seçimlerine ilişkin haberinde ise "Oylar sayıldıkça Erdoğan zaferini açıklıyor" başlığını kullandı.
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    Washington Post gazetesi de seçimleri manşetten gördü. WP haberinde, "Erdoğan, Türkiye'deki ikinci tur seçiminde yeniden seçilme yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    İngiliz BBC gazetesi de seçime ilişkin gelişmeleri anbean takip ediyor. BBC, manşetten verdiği haberinde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın, Türkiye seçimlerinde zaferini ilan ettiğini vurguladı.
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    Alman Der Spiegel gazetesi, seçim sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını vurgulayarak Erdoğan'ın seçimi kazandığını ifade etti.
  • Türkiye seçimini yaptı: Cumhurbaşkanlığı seçimi dünya basınında böyle yankılandı

    İngiliz The Guardian gazetesi de Türkiye'deki seçimlere manşetten yer verdi. 

*Haberin görseli Assocaited Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.