Kavrulacağız! Sıcaklıklar artıyor! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altına giriyor. 29 Haziran Salı gününden itibaren etkili olacak yüksek sıcaklıklar Türkiye genelinde etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük tahminlere göre, Türkiye yağışsız ve yüksek sıcaklıkların etkisi altına giriyor. 28 Haziran Pazartesi günü Trakya ve Karadeniz'de görülen yağışlar, 29 Haziran'dan itibaren ülkenin doğu bölgelerine kayarken; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava etkili olacak. Sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük tahmin şöyle:

"40 DERECELERİ GÖRECEĞİZ"

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise verdiği bilgilerde, "Tatil yörelerinde 41 dereceleri ölçmeyi bekliyoruz. Sıcaklıklar artmaya devam edecek. Gölgede 32 derece olan İstanbul'da sıcaklıklar güneşte nemin de etkisiyle 40-41 derece hissedilebilir. Bu haftalarda Türkiye genelinde 40 dereceleri göreceğiz" dedi.