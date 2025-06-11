Anadolu Efes- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play off yarı final heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan üçüncü karşılaşmada Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlüp ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler dördüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Seride durumu 3 yapan finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. İşte, taraftarların heyecanla beklediği yarı final serisinin dördüncü maçına dair detaylar...
ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes- Beşiktaş yarı final serisi dördüncü maçı 12 Haziran Perşembe günü 20.30'da oynanacak.
ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu karşılaşma beİN Sports 5'den yayınlanacak.