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Türkiye Sigorta liderliğini sürdürdü  

Sigorta ve emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2021 yılının ilk çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlara imza atmaya devam etti.

Türkiye Sigorta liderliğini sürdürdü
HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta, ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretim ile sektör liderliğini pekiştirdi. Türkiye Hayat Emeklilik ise; BES 3.0’da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29,9 milyar TL, Otomatik Katılım’da ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile liderliğini korudu. Türkiye Sigorta, 2021 yılının ilk 3 ayında aktif büyüklüğünü %14 artışla 12,2 milyar TL’ye ulaştırırken, dönem net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında yükseltip, 329 milyon TL’ye çıkardı. Türkiye Hayat Emeklilik ise, 908 Milyon TL prim üreterek ilk çeyreği 407 milyon TL net dönem karı ile kapattı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Benli, 2021 yılı ilk çeyrek üretim ve finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Pandemi şartlarının yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümlerimiz ve dijital kanallardaki başarılı çalışmalarımızla istikrarlı büyümemizi ve sektör liderliğimizi sürdürme başarısı gösterdik. İki şirketimizde elde ettiğimiz bu başarılı iş sonuçları için çalışma arkadaşlarımıza, acentelerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim. İki şirketimizin de liderliklerinin yılın diğer dönemlerinde de güçlenerek devam edeceğine olan inancımız tam ” dedi.

3.3 MİLYAR LİRA PRİM ÜRETİMİ

Türkiye Sigorta’nın 2021 yılı ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini pekiştirdiğinin altını çizen Atilla Benli, “Genel zararlar, yangın ve doğal afet ile sağlık sigortaları branşlarında şirketimizin üretim rakamları bizleri sevindiriyor. Genel zararlar branşında ilk çeyrekte 1 milyar 481 milyon TL’yi aşan bir üretim ve yüzde 41’e yakın pazar payımızla sektörün açık ara lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında büyüme ile 503 milyon TL prim ürettik ve yüzde 15.8’lik pazar payımız ile liderliğimizi pekiştirdik. Pandemi ile birlikte yoğun ilgi görmeye başlayan sağlık sigortaları branşında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında büyüme ve 175.5 milyon TL prim üretimi ile istikrarlı bir şekilde pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

BES VE OKS’DE 37 MİLYAR LİRALIK FON BÜYÜKLÜĞÜ

Türkiye Hayat Emeklilik’in ise Mart 2021 sonu verilerine göre BES 3.0’da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29,9 milyar TL ile, Otomatik Katılım’da ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile liderliği rakiplerine bırakmadığının altını çizen Atilla Benli, “BES ve OKS’de toplam 4 milyon 250 bine yakın katılımcı ve 37 milyar TL’ye yaklaşan bir fon büyüklüğüne sahibiz. Sahip olduğumuz bu rakamların, önümüzdeki dönemde 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dâhil edilmesi, BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf, vb. kuruluşlar nezdindeki birikimlerin 2023 yılsonuna kadar BES’e aktarım imkânının sağlanması ile birlikte daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz” dedi.

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