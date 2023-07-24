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        Haberler Teknoloji Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda görev değişimi - Teknoloji Haberleri

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda görev değişimi

        "Teknoloji Geliştiren bir Türkiye" hedefiyle çalışmalarına devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetimi'nde bir dizi görev değişikliği gerçekleştirildi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 15:42
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda görev değişimi
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        5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Haluk Bayraktar, başkanlık görevini T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti.

        Ayrıca kuruluşundan bu yana T3 Vakfı Genel Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri olarak görev yapan Ömer Kökçam, Vakıf Genel Müdürlük görevini Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır'a TEKNOFEST Genel Sekreterlik görevini ise İcra Kurulu Üyesi Muhammet Saymaz'a devretti.

        Elvan Kuzucu Hıdır kimdir?

        1992 doğumlu Elvan Kuzucu Hıdır, 2010 yılında Meram Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye derecesi ile Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak kazandı. Lisans eğitimi esnasında Robotik Kulübü başkanlığını yürüttü. 2015 yılında Yüksek Onur derecesi ile lisans eğitiminden mezun oldu. Aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı ve TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans bursu aldı. 2017 yılında yüksek lisans eğitiminden Yüksek Onur derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine başladı. Bu süreçte TÜBİTAK yurt içi doktora bursu almaya hak kazandı. Halihazırda doktora tez aşamasındadır. Çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır ve uluslararası akademik dergiler ve konferanslarda yayınları bulunmaktadır.

        2018 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının ana koordinasyonunu yürütmekte olup ayrıca TEKNOFEST İcra Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

        Temmuz 2023 itibari ile T3 Vakfı Genel Müdürü olarak görevine devam eden Elvan Kuzucu Hıdır, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesi.

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