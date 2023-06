Grup aşamasında ise takımlar, her üç turnuvada da galibiyette 2, beraberlikte ise 1 puanı hanesine yazdırıyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin ön elemelerindeki her galibiyette 1'er puan alan takımlar, beraberlik halinde 0,5 puan kazanıyor.

- Başarı geldikçe bonus puanlar devreye giriyor

Takımlar, grup aşamasından itibaren başarıları oranında normal puanların haricinde bonus puanları da cebine koyuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takım 4, gruptan çıkan her takım 5 puan bonus puan elde ediyor. Kulüpler, Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final oynamaları halinde her bir tur için 1 bonus puan daha kazanıyor.

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar 4, grup ikincileri 2 bonus puanı kaparken, ilerledikleri her tur için 1 bonus puan daha hak ediyor.

Konferans Ligi'nde ise grup liderine 2, grup ikincisine 1 ve final oynayan takımlara 1 bonus puan veriliyor.