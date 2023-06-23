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Türkiye, UEFA Ülke Puanı klasmanında 13. sırada

UEFA Ülke Puanı klasmanında geçen sezonu 12. sırada noktalayan Türkiye, 2023-24 sezonu macerasına 26,6 puanla 13. sıradan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için ilk 10'a girmek şart olurken, 11. sıranın önemi kalmadı.

Türkiye, UEFA Ülke Puanı klasmanında 13. sırada
AA

Türkiye, son 5 sezonluk performansın değerlendirmeye alındığı klasmanda 2018-19 sezonunda 5.5 puan, 2019-20'de 5 puan, 2020-21'de 3.1 puan, 2021-22'de 6.7 puan ve 2022-23'te 11.8 puan toplamıştı.

Bu çerçevede toplamda 32.1 puana ulaşan Türkiye, geride bıraktığımız sezonu 12. sırada bitirdi.

Yeni sezonla birlikte tüm ülkelerin 2018-19 sezonu performansı devre dışı kaldı

Türkiye böylece yeni klasmana 26,6 puanla 13. sırada başlayacak.

- Öncelikli hedef ilk 10

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için klasmanda mutlaka ilk 10'a girmek gerekiyor.

Bu sezona dek Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan takımın, kendi yerel liginde de devler ligi bileti alması halinde 11. ülkenin şampiyonuna direkt katılım hakkı veriliyordu.

Yeni formatla birlikte önümüzdeki sezondan itibaren bu uygulama kaldırılıyor.

Bundan sonra böyle bir durum yaşanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak takımlar içinde en iyi katsayıya sahip şampiyon takım, direkt gruplara kalacak.

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonunun, kendi liginde de devler ligi vizesi alması halinde, eleme oynayacak tüm takımlar içinde (Lig 2, 3 ve 4'üncüleri de dahil) en iyi katsayıya sahip takıma grupların yolu direkt açılacak.

Bu sebeple de Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmesi için mutlaka ilk 10'a girmesi gerekiyor.

- Türkiye'nin handikabı takım sayısının 4'e düşmesi

Yeni sezon klasmanına bakıldığında, Türkiye'nin ilk 10 hedefindeki rakipleri olarak Ukrayna, Sırbistan, İsviçre, Avusturya ve İskoçya dikkati çekiyor.

Söz konusu ülkeler UEFA turnuvalarına 5'er takım gönderecek. Türkiye'nin takım sayısı ise bu sezon 4'e indi ve bu durum en büyük handikap olarak öne çıkıyor.

Ülke puanı klasmanında ilk 15 sıradaki ülkelerin puanları ve kupalara katılacak takım sayıları şöyle:

UEFA ÜLKE PUANI KLASMANI (2023-24)

Sıra

Ülke

Puan

Takım Sayısı

1

İngiltere

88,928

8

2

İspanya

75,927

8

3

İtalya

71,569

7

4

Almanya

69,552

7

5

Hollanda

52,1

5

6

Fransa

51,914

6

7

Portekiz

46,649

6

8

Belçika

34,4

5

9

İskoçya

30,45

5

10

Avusturya

28,6

5

11

İsviçre

27,775

5

12

Sırbistan

27,175

5

13

Türkiye

26,6

4

14

Ukrayna

24,7

5

15

Norveç

23,625

4

- Konferans Ligi Türkiye için avantaj olabilir

Türkiye adına bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor turnuvalara katılıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleriyle, diğer 3 takım ise Konferans Ligi elemeleriyle Avrupa macerasına başlayacak.

Türk takımlarının hepsi, gruplara kalabilmek için 3'er tur geçmek zorunda.

Konferans Ligi elemelerinin telafisi yok. Diğer bir deyişle, bu kulvarda elenen takım Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray ise elenmesi durumunda önce Avrupa Ligi elemelerine, orada da başarılı olamazsa Konferans Ligi elemelerine katılabilecek.

Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların, diğer iki lige göre görece daha zayıf takımlardan oluşması Türkiye adına şans teşkil edebilir.

Nitekim Türkiye, geçen sezon topladığı 59 puanın 31,5'ini Konferans Ligi'nde elde etmiş ve 21. sırada başladığı sezonu 12. sırada bitirmişti.

- Puanlama nasıl yapılıyor ?

Bir sezonluk ülke puanı hesaplamasında, maçlarda alınan sonuçlara göre takımlar puan topluyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin ön elemelerindeki her galibiyette 1'er puan alan takımlar, beraberlik halinde 0,5 puan kazanıyor.

Grup aşamasında ise takımlar, her üç turnuvada da galibiyette 2, beraberlikte ise 1 puanı hanesine yazdırıyor.

- Başarı geldikçe bonus puanlar devreye giriyor

Takımlar, grup aşamasından itibaren başarıları oranında normal puanların haricinde bonus puanları da cebine koyuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takım 4, gruptan çıkan her takım 5 puan bonus puan elde ediyor. Kulüpler, Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final oynamaları halinde her bir tur için 1 bonus puan daha kazanıyor.

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar 4, grup ikincileri 2 bonus puanı kaparken, ilerledikleri her tur için 1 bonus puan daha hak ediyor.

Konferans Ligi'nde ise grup liderine 2, grup ikincisine 1 ve final oynayan takımlara 1 bonus puan veriliyor.

- Türk takımlarının topladığı puanlar 4'e bölünecek

Ülke puanı hesaplanırken, ülkelerin turnuvalara gönderdiği takım sayısı önem arz ediyor.

Takımların aldığı puanlar, ülke adına Avrupa'ya katılan takım sayısına bölünüyor.

Örneğin uzunca bir süredir turnuvalara 5 takımla giden Türkiye'de, toplanan puanlar 5’e bölünüyordu. Bu sezon takım sayısı 4'e inerken, alınan puanlar da bu çerçevede 4'e bölünecek.

Diğer bir deyişle Türk ekipleri, bu sezon elemelerde alacağı her galibiyette, an itibarıyla 26,6 olan ülke puanı hanesine 0,25 puan yazdıracak.

Grup aşamasından itibarense bir galibiyetin ülke puanına yansıması 0,5 olacak.

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