- Öncelikli hedef ilk 10

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için klasmanda mutlaka ilk 10'a girmek gerekiyor.

Bu sezona dek Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan takımın, kendi yerel liginde de devler ligi bileti alması halinde 11. ülkenin şampiyonuna direkt katılım hakkı veriliyordu.

Yeni formatla birlikte önümüzdeki sezondan itibaren bu uygulama kaldırılıyor.

Bundan sonra böyle bir durum yaşanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak takımlar içinde en iyi katsayıya sahip şampiyon takım, direkt gruplara kalacak.

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonunun, kendi liginde de devler ligi vizesi alması halinde, eleme oynayacak tüm takımlar içinde (Lig 2, 3 ve 4'üncüleri de dahil) en iyi katsayıya sahip takıma grupların yolu direkt açılacak.

Bu sebeple de Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmesi için mutlaka ilk 10'a girmesi gerekiyor.