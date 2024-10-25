Türkiye - Ukrayna kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off 1. tur ilk maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle ekranı, saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, turu geçmesi halinde Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na yazdıracak. Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…
TÜRKİYE - UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Ukrayna maçı, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı, Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.
TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıdaki link aracılığıyla Türkiye - Ukrayna maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.
SONRAKİ TURDA NE OLACAK?
Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.