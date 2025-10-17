Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcayacak

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre teknolojik gelişmelerin sağladığı hızlı ilerleme, ulaşım sektörünü de etkisi altına alarak hızla değişirken bu sürece ayak uydurmak için ulaştırma programlarının gideri için kaynak aktarılacak.

Bu kapsamda, ulaştırma sektöründe en fazla pay 377 milyar 196 milyon 244 bin lirayla demir yolu ulaşımı için kullanılacak. Bu yıl 305 milyar 228 milyon 361 bin lira olan söz konusu bütçe, 2026 için yüzde 23,57 artırılmış oldu.

İkinci sıradaki kara yolu ulaşımına bu yıl 329 milyar 853 milyon 395 bin lira olarak ayrılan bütçe, gelecek yıl yüzde 10,70 artışla 365 milyar 156 milyon 17 bin liraya yükseltildi.

REKLAM

Bilgi ve iletişim programının bütçesi de yüzde 33,65 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liraya çıkarıldı.

Deniz yolu ulaşımı programında bu yıl yaklaşık 5,7 milyar lirayı bulan bütçe, gelecek yıl için yüzde 20,31 artışla 6 milyar 809 milyon 995 bin liraya ulaştı.