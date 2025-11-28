Türkiye ve EOC, 2027 Avrupa Oyunları için ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve EOC Başkanı Spyros Capralos tarafından imzalanırken EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyeleri de onaylandı. Komisyon, 19 ay boyunca organizasyon için hazırlıkları denetleyecek.

Bakan Bak, Türkiye'nin 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.