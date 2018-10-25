Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti, "İkinci Derece Hudut Komiserliği Toplantısı" için Maku'da bir araya geldi. Toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları ele alındı.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE MÜCADELE..."

AA'da yer alan habere göre Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, "Toplantımızın iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahına olumlu katkılar sağlayarak, ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurları ile en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Toplantıya, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Gürbulak Gümrük Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ