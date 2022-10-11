Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Rakibin üstünlüğünü kabul ettik

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Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, kötü sonuç ve kötü voleybolla FIVB Voleybol Şampiyonası'na veda ettiklerini söyledi.

Erkek Voleybol Milli Takımı'nın da Gliwice'deki salonda ABD'ye 3-2 yenildiğini anımsatan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar mücadeleyle yenilmişti. Ama bugün kızlar için aynı şeyi söyleyemem. Çok mücadele edemedik. Bana göre rakibin üstünlüğünü kabul ettik. Ancak önümüze bakacağız. Emeği geçen, günlerini harcayan, ülkesi için ter döken herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bakacağız, nerede ne eksiğimiz var. Mart ayından sonra bazı takviyeler olacak. Önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası, olimpiyat elemeleri, olimpiyatlar ve 2026 Dünya Şampiyonası var. Faaliyetler bitmiyor."

Giovanni Guidetti ile ilgili bir soruya Üstündağ, şu yanıtı verdi:

"Giovanni Guidetti ile uzun yıllardır bizimle çalışıyor. Son yıl kulüpler bazında 5 kupa vardı, 5 kupanın da sahibiydi. Dünyada ve Avrupa'da kendini ispatlamış bir antrenörümüz. Hataları var mıdır yok mudur, muhakkak bunları kendi içimizde istişare ederiz. Şu anda da gündemimiz çeyrek finalde elendik, bizim de bir eksiğimiz varsa biz de kendimizi değerlendiririz. Çekinecek biri değiliz. Farklı bir federasyon yapımız var. Benim farklı bir başkanlık yapım, bir duruşum vardır. Onu tartışacak, konuşacak bir sürecin olduğunu da düşünmüyorum. Tek bir şey rica ediyorum. Son günlerde moda olan sahte hesaplarla bu evlatlarıma hakaret edenleri kınıyorum. O hakareti edenlerin, sahtekarların yazılarını retweet eden camiadaki insanları da kınıyorum. Zaman birlik zamanıdır. Bu değerlerimize sahip çıkma zamanıdır."

Üstündağ, organizasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) dahil kimsenin beğenmediğini de sözlerini ekledi.