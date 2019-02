Yerli oyun şirketi Peak Games, dün gece 41 ulusal televizyon kanalında aynı anda yayınlanan 3 dakikalık reklamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

AYNI ANDA 41 TV KANALINA REKLAM!

Yeni takım arkadaşları arayan Peak, bünyesine katmak istediği yeni çalışanlara yönelik olarak başlattığı ve TV erkanlarında 2 hafta sürmesi planlanan reklamla, “Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim” mesajı verdi.

Her ne kadar kodlama ekranı konsepti (hatta bire bir aynı olan arka fondaki klavye tuşu sesleri) Audi’nin 2017 yılında yayınlanan bir çalışmasıyla aynı olsa da, ekran başındakileri oldukça etkileyen reklam, sosyal ağlar ve internetin gündemine de damgasını vurdu.

Peki Peak Games nereden çıktı? Nereye geldi? Habertürk’ten Necdet Çalışkan 13 maddede Peak Games’in profilini çıkardı.

1- 2010 yılında İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games (artık Peak adını kullanıyor),9 yılda Türkiye’nin yanısıra dünya mobil oyun pazarının da önemli oyuncuları arasına girdi.

HASBRO DAVASI DÖNÜM NOKTASI

2-Peak Games, ilk olarak 2016 yılında dünyanın önde gelen oyun ve oyuncak üreticilerinden Hasbro’ya açtığı dava ile gündeme gelmişti. Davanın konusu ise 2015’in başında Peak Games tarafından piyasaya sürülen ve Amerika pazarında çok popüler olan Toy Blast‘ı, Hasbro’nun “My Little Pony: Puzzle Party” isimli bir oyuna dönüştürerek klonladığı iddiasıydı. Taraflar 2017 yılında karşılıklı anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Hasbro kendi oyununu yayından kaldırmıştı.

3- Bu gelişmenin ardından Peak, kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü 2017 yılı sonunda Farmville başta olmak dünyanın en büyük oyunları geliştiren şirketlerden olan Zynga’ya 100 milyon dolarlık nakit karşılığında sattı. 8 Kasım 2017’de duyurulan işlemle Peak, Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus gibi oyunlarını geliştiren stüdyosunu Zynga’ya devretti.

100 MİLYON DOLARLIK SATIŞLA DEVLER LİGİNE GİRDİ

4- 100 milyon dolarlık bu satış, Peak Games’i dünya genelinde mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden firmaların sıralandığı App Annie 2017 Top-52 listesine 37. sıradan soktu.

5- 100 milyon dolarlık satışın ardından İstanbul merkezli bağımsız bir oyun şirketi olarak yoluna devam eden Peak, mobil platformlar için geliştirilen Toy Blast ve Toon Blast oyunlarıyla dünya pazarlarına odaklanmaya devam etti.

AYLIK GELİRİ 35 MİLYON DOLAR

6- Mobil uygulama veri analitiği kuruluşu Sensor Tower’ın Ocak 2019 verilerine göre Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast ile elde ettiği toplam aylık mobil uygulama geliri yaklaşık 35 milyon dolar. Bu rakamın 21 milyon doları iOS’tan, 14 milyon doları ise Android platformundan geliyor. Şirketin yıllık cirosunun ise 420 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

7- Yine bir diğer araştırma kuruluşu Newzoo’nun Ocak 2019 verilerine göre ABD’de en çok gelir elde eden mobil oyunlar arasında Toon Blast 6., Toy Blast ise 13. sırada. Bu alanda Avrupa’da ise Toon Blast 13. konumda.

‘UNICORN’UN ÖTESİNDEYİZ’

8- Peak Games’in değeri resmi olarak duyurulmasa da Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, dün geceki toplantıda bu konuyla ilgili olarak “Unicorn'un (milyar dolarlık girişim) daha ötesindeyiz” değerlendirmesini yaptı.

9- Bu arada Türkiye’nin de yıllık 853 milyon dolarlık mobil oyun geliri ile bu alanda dünyada 18. sırada olduğunu belirtelim.

41 KANALDA YAYINLANDI AMA 60 KİŞİ ARIYOR

10- Peak’in Türkiye televizyon tarihinde imza attığı 41 kanalda aynı anda yayınlanan çarpıcı reklam adımına konu olan yeni takım arkadaşları için verdiği iş ilanı için başvuruları https://peak.com/jobs adresinden alıyor. Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü’nün “Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de” sözlerine karşın, şu anda 60 açık iş ilanı bulunuyor. Bunların 17’si mühendislik, 12’si grafik/tasarım, 9’u ürün geliştirme pozisyonu için.

11- Peak’in yöneticileri reklam kampanyalarının duyurulduğu toplantıda, “Başvuruları teker teker değerlendireceğiz. Tecrübe ve deneyim aramıyoruz, yeni mezunlara da kapımız açık” dese de, açık olan iş ilanlarının hem İngilizce olmasına hem de aranılan niteliklere bakıldığında, başvurabilecek adayların sınırlı kalabileceği de aşikar.

TÜRKLER KURDU, YABANCILAR ÜÇTE İKİSİNİ ALDI

12- Gelelim, en çok merak edilenlerin başında gelen şirketin ortaklık yapısına… İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sicil Kayıtları’nda yaptığımız incelemeye göre Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.’nni sermayesi 28 milyon 593 bin 128 TL. Avrupa merkezli iki büyük girişim sermayesi şirketi olan Hummingbird Ventures ve Earlybird Venture Capital, Peak Games’in üçte ikisine sahip. Şirketin kurucusu Sidar Şahin’in ise Peak’te yüzde 21’lik payı var.

Earlybird Venture Capital % 43.3 Sidar Şahin % 21.3 Hummingbird Ventures % 20.2 Evren Üçok % 7.7 Demet Suzan Mutlu Üçok % 4.8 Endeavor Catalyst % 2.7

400 MİLYON $ BÜTÇE AYIRDI AMA SON REKLAM GÖLGE DÜŞÜRDÜ

13- Son olarak Peak’in büyük etki yaratan reklamının aslında pek de orijinal olmadığı, yayınlanmasının hemen ardından ortaya çıktı. Kodlama ekranı konsepti ile (bire bir aynı olan) arka plandaki klavye tuşu seslerinin, Audi’nin 2017 yılında yayınlanan “Safety Code” adlı çalışmasıyla hemen hemen aynı olması Peak’in reklamını da eleştiri oklarının hedefine yerleştirdi. Konuyla ilgili olarak henüz ne Peak Games’ten ne de reklamın hazırlayan Medina Turgul DDB’den resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak Peak Games’in 2018 yılı için ayırdığı pazarlama bütçesinin 400 milyon dolar olduğu ve yine geçen yıl başrolünde Ryan Reynolds‘ın bulunduğu reklamlarla dünyada boy gösterdiği düşünüldüğünde, yaşanan bu son durum, Peak’in dünkü çıkışına gölge düşürdü.